Elektrik kesintilerine dikkat !

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, TEİAŞ çalışmaları ve Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile Silivri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Yer yer 8 saate varacak kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

17 TEMMUZ 2022 -PAZAR

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, ULUĞBEY, İBRİŞİM sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 17/07/2022 09:00:00 - 17/07/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ITRİ sk bölgelerinde 17/07/2022 09:00:00 - 17/07/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KEŞAN sk bölgelerinde 17/07/2022 09:00:00 - 17/07/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



18 TEMMUZ 2022 SALI

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2022 09:00:00 - 18/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-Semizkumlar mah Salkım söğüt, yakacık, ıhlamur caddesi bölgelerinde 18/07/2022 09:00:00 - 18/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



19 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah UĞUR DÜNDAR sk bölgelerinde 19/07/2022 01:00:00 - 19/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.