Elektrik kesintilerine dikkat !

22 AGUSTOS 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -HÜRRİYET mah KAVAKLI CADDESİ / ORTAKÖY MERKEZ mah KAVAKLI CADDESİ bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, ÇUHADAR sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 22/08/2022 09:00:00 - 22/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ARNAVUTLAR, BAHÇELER, BALCIOĞLU, DEMİRSOY ÇIKMAZI, FABRİKALAR, HAVUZ, KANTAR YOLU, KARASİNAN, MEHTERAN, PAŞABAHÇE, VELİBEY, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 22/08/2022 10:00:00 - 22/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HÜMAYUN sk bölgelerinde 22/08/2022 10:00:00 - 22/08/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 22/08/2022 12:00:00 - 22/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİPAŞA, ATA, BÜŞRA, ESER, HAMARAT, KARAKAŞ, TEPE, ÜMRAN, İDİL, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 22/08/2022 13:00:00 - 22/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, ERİŞ, ÇİFTLİK sk bölgelerinde 22/08/2022 13:00:00 - 22/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GANİMET, GÜMÜŞYAKA, HOŞ, HİZAL, LOKMACI, MELTEM, SEDA, SEVDA, UYSAL, YURTTAŞ, ÇABUK, ÖZTÜRK sk / GÜMÜŞYAKA mah DÖNÜM, ELMAYURDU, GÖRMELİ, GÖZTEPE, KARTALBEY, KAVAKÖZÜ, SALUR, SAZLIYAKA, TAFLAN, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÖZTÜRK, ÖZYURT sk bölgelerinde 22/08/2022 14:00:00 - 22/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CELAL BAYAR, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HALİM, HÜMAYUN, KALELER, MANASTIR, YENİBÜLBÜL sk bölgelerinde 22/08/2022 14:30:00 - 22/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



23 AGUSTOS 2022 SALI



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk /HALLAÇLI mah. Başkumandan, İsmet inönü, milli şair caddesi , hacı yılmaz sokak bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BOZKURT, KÖKSAL, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah MÜRVET, MİMAR SİNAN, NARDENK, PIRILTI sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE, KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 23/08/2022 12:00:00 - 23/08/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAKİ, DİNAMİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2022 14:00:00 - 23/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

