Elektrik Kesintilerine Dikkat

BEDAŞ, arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebiyle 21 ve 22 Eylül tarihlerinde Silivri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle

Elektrik Kesintilerine Dikkat
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ARNAVUTLAR, BAHÇELER, BALCIOĞLU, DEMİRSOY ÇIKMAZI, FABRİKALAR, HAVUZ, KANTAR YOLU, KARASİNAN, MEHTERAN, PAŞABAHÇE, VELİBEY, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 21/09/2022 10:00:00 - 21/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENERBAHÇE, HARMAN PINAR sk bölgelerinde 21/09/2022 10:00:00 - 21/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SURDIŞI sk bölgelerinde 21/09/2022 12:00:00 - 21/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR sk bölgelerinde 21/09/2022 14:30:00 - 21/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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