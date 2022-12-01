Elektrik kesintilerine dikkat

BEDAŞ, 2/3/4 Aralık 2022 günlerinde Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle

Elektrik kesintilerine dikkat
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02 ARALIK 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ESENDORUK, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KÜÇÜKMENDERES, RAHMİ ALBAYRAK, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLÇAM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 02/12/2022 14:00:00 - 02/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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