Elektrik kesintilerine dikkat

27 NİSAN 2023 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 27/04/2023 01:00:00 - 27/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 27/04/2023 09:00:00 - 27/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk bölgelerinde 27/04/2023 09:00:00 - 27/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 NİSAN 2023 CUMA

ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DOĞA, DÜZYOL, ÇATALCA sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT, İLKE sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT, İLKE sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 28/04/2023 15:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.