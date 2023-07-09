Elektrik kesintilerine hazır olun

10 TEMMUZ 2023 PAZARTRSİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3401., ÇINARÜSTÜ sk bölgelerinde 10/07/2023 10:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, BOY, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DİLARA, ERDAL, EYLÜL, FINDIK, FIRTINA, GECEM, GEÇMİŞ, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MARMARA, MAVİGÖK, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, NECATİ ÖNEY, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, SAHİL, TANDOĞAN, TOROS, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAĞATAY, İĞDE, ŞELALE sk bölgelerinde 10/07/2023 13:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 TEMMUZ 2023 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 11/07/2023 09:00:00 - 11/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/07/2023 10:00:00 - 11/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2093., 2096., 2098., 2100., 2102., 2107., 2110., 2121. sk bölgelerinde 11/07/2023 13:00:00 - 11/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AMASYA, AĞAÇLI, BEHİÇ, BENGİ, FLORYA, KOZPINAR, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, HALİÇ, HAZAN, NAMIK KEMAL, NEVİN, TABİP, ÖZEL sk bölgelerinde 11/07/2023 13:00:00 - 11/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.