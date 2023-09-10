Elektrik kesintilerine hazır olun
BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile 11 VE 12 Eylül tarihlerinde Silivri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.
11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, ALSANCAK, BAĞDAT, BEYPAZARI, BOZOVA, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, DİLŞAD, ECEABAT, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖKÇEADA, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜZELYURT, GÜÇLÜKONAK, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KIRKAHVESİ, KONURALP, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NURHAN, NİKSAR, PALAMUTDAĞ, PAZARLAR, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, ULUEREN, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÇELİKHAN, ÖZALP, İSHAKPAŞA, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
12 EYLÜL 2023 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 12/09/2023 09:00:00 - 12/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, ERDURAN ÇETİNTAŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, IRMAK, KİRAZ, OSMANONBAŞI, RECEP SİLAHTAROĞLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/09/2023 09:00:00 - 12/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.