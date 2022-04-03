Elektrik kesintisi yapılacak

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALİMAN, BAĞLARBAŞI, EMİR KÜLAL, HANİCE, HERKÜL, KARAMAN, KIVIRCIK, KORUCU, SAĞLIK, SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SUNGUR ALP, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÇAVUŞOĞLU, ÇERKEZKÖY, ÖZ KANARYA, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞANS ÇIKMAZI, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk / SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SAVAŞ, SEMERCİ, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSUN, BATURAY, EKREM, ERKAM, ERİM, SEYDİ ALİ REİS, YEKTA, ÇİĞDEMLİ, ÖZGÜVEN, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah CANBAZ, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, ILGIT, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, POYRAZOĞLU sk bölgelerinde 04/04/2022 09:30:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU sk bölgelerinde 04/04/2022 13:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 NİSAN 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah KADRİ TEZEL, DİKKAYA sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, GAZZE, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:30:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7020. sk bölgelerinde 06/04/2022 09:00:00 - 06/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALTINOVA, GÜLNUR, KALITIM, KARASU, KAVAKLI, MEVLÜT, MİNE, YEMCİ, YEMİN, YORDAM, İHYA sk bölgelerinde 06/04/2022 09:30:00 - 06/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., BEYKOZ, BİNDOĞAN, EDEBİYAT, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MİNE, YAZGI, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, İHYA sk bölgelerinde 06/04/2022 13:00:00 - 06/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.