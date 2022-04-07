Elektrik kesintisi yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, 8/9/10 Nisan 2022 tarihlerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı- Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması -Kapsamlı Havai Hat Bakımı ve Yatırım / Dönüşüm/ Yeni Kablo Bağlantısı sebebiyle Silivri'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

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  • 07.04.2022 20:48
  • Güncelleme: 07.04.2022 20:50
Elektrik kesintisi yapılacak
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

8 NISAN 2022 CUMA-ORTAKÖY-SİLİVRİ MERKEZ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE, İLTER sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİFTİK sk bölgelerinde 08/04/2022 13:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 08/04/2022 13:00:00 - 08/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


9 NİSAN 2022 CUMARTESİ-GÜMÜŞYAKA -BÜYÜK ÇAVUŞLU-SELİMPAŞA-ÇANTA BALABAN


SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, FATİH, GÖKBERK, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, TEKCAN, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇEŞNİCİ, ÖZGÜVEN, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 09/04/2022 09:00:00 - 09/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 09/04/2022 09:10:00 - 09/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GÖLET, ÇERKEZKÖY, MUZAFFER sk / SANCAKTEPE mah 341. sk bölgelerinde 09/04/2022 13:00:00 - 09/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 NİSAN 2022 PAZAR-ALİPAŞA-YOLÇATI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE, DARÜŞŞİFA, HAVUZLAR, KAVAKLIZADE, KOZALAK, MONDROS sk bölgelerinde 10/04/2022 13:00:00 - 10/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SHA-Y
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