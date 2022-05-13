Elektrik kesintisi yapılacak

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesinti yapılacak bölgeler ve kesinti detayları şöyle;

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 14/05/2022 09:00:00 - 14/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah YALNIZ, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 14/05/2022 09:00:00 - 14/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK sk bölgelerinde 14/05/2022 09:00:00 - 14/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 MAYIS 2022 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, FATİH SULTAN MEHMET, ITRİ, KÖSTEMİR, NECATİ KARTAL, TRABLUSGARP, ULUĞBEY, İBRİŞİM, İKİZDERE sk / MİMAR SİNAN mah AHKAM, AKARSU, AKBUDAK, AKPINAR, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, CENGİZ TOPEL, FAHRETTİN BERKTAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLLÜCE, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, HÜSREVPAŞA, MUHARREM MUNDUZ, MUTLUTÜRK, OTLUKBELİ, SALHANE, TAŞLIBAYIR, ÇIRAĞAN, İBRİŞİM, İLHAN, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/05/2022 09:00:00 - 15/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah MİLLET, GÜRPINAR, HAMİT, GÜVERTE, ÖDEMİŞ sk bölgelerinde 15/05/2022 09:00:00 - 15/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.