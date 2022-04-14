Elektrik kesintisine dikkat !

15 NİSAN 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BAĞDAT, BÜLENT, EVVEL, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KAZANCI, KOBAL, SARPLIK, SÜMEYRA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKÇORA, BOSNA, GAZİ YİĞİT, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, MEHDİ, MONDROS, REŞAT, TOPRAKLI, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah ANADERE, HUDUBOYU, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk / ÇELTİK mah MUHAREBE sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, GİRAY, ISITAN, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah CAHİT ARF, GÖREV, VEFABAYIRI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.