Elektrik kesintisine dikkat
BEDAŞ, Bakım çalışmaları kapsamında Silivri'de elektrik kesintisi yapacak. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan kesintiden etkilenecek sokaklar şöyle
01 EKİM 2022 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/10/2022 09:00:00 - 01/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.