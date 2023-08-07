Elektrik kontağı paniğe yol açtı
Silivri'de bir binanın girişinde bulunan elektrik sigortalarının bulunduğu kofre alev aldı. Kabloların şase yapması sonucunda da zaman zaman ufak çaplı patlamalar oldu. Küçük çaplı yangında can kaybı olmadı.
Yangın, Fikret Gündoğan sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Bina girişinde bulunan elektrik sigortaları bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Zaman zaman şaseden kaynaklı patlamaların olduğu yangında can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak için çaba sarfederken İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.