Elektrik parasını zimmetine geçiren muhtarın yaptığı akıllara durgunluk verdi

Afyonkarahisar’da, köylülerden topladığı elektrik parasını zimmetine geçirince 300 hanenin susuz kaldığı köyün muhtarı hakkında İlçe Kaymakamlığı inceleme başlattı, şikâyet üzerine Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hatasını telafi etmek için ise akıllara zarar bir şey yapan muhtar, hayvanların yıkandığı sulama göletine düzenek kurup içme suyu hattına su basınca köylüler ayaklandı.

Sandıklı ilçesine bağlı Alamescit köyü yaklaşık 3 aydan bu yanan tamamen susuz kaldı. Köylülerin iddialarına göre, Muhtarı Ömer Çevik, yaklaşık 4 yıl önce köyün içe suyunun karşılandığı kuyunun yaklaşık 400 bin TL’yi bulan elektrik borcunu ödemedi. Bunun üzerine elektrik dağıtım şirketi elektriği kesti. Muhtar Çevik ise elektrik kesilip sayaç mühürlenince mührü koparıp elektriği tekrar açtı. Bunun üzerine elektriği dağıtım şirketi Muhtar Çevik hakkında şikâyetçi oldu. Çevik hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava devam ederken, Muhtar Çevik ise köyün içe suyu ihtiyacının karşılanması için bir başka skandala imza atarak, Alamescit ile çevre köylerin hayvanlarının sulandığı gölete boru çektirip kurduğu düzenek ile göletin suyunu içme suyu hattına bağlattı. Köylüler ise buna tepki gösterip, kaymakamlığa şikâyetçi oldu.

“Hayvanların içtiği suyu vatandaşa da içiriyor bu adam”

Köy sakinlerinden Hüseyin Kaya, köydeki içme suyunun 2016 yılından bu yana devam ettiğini söyledi. Kaya, “Köy muhtarımız Ömer Çevik bu göletten köye içme suyu veriyor. Hayvanların içtiği suyu vatandaşa da içiriyor bu adam. Bu göletin suyundan yargılandığı halde, bizler yetkililere şikâyetçi olduğumuz da hat koparılıyor ama muhtar tekrar boruyu geri bağlıyor. Vatandaşlara muhtar diyor ki ‘ister için ister içmeyin, sayaçlarınız zaten yazıyor ben bu parayı sizden toplayacağım diyor” şeklinde konuştu.

“Bu köy 2016 yılından bu yana muhtardan çekiyor”

Bir başka köy sakini Mehmet Ali Koç ise, göletten hem hayvanların hem de köylülerin su içtiğini dile getirdi. Koç, “Çeşmeleri açtık mı bu göletten gelen su akıyor. Biz İl Sağlık Müdürlüğü’ne de defalarca çıktık, kurumdan yetkililer muhtarla birlikte geliyor analiz yapılacak suyu temiz sudan alıyorlar ve rapor ona göre çıkıyor. Bu köy 2016 yılından bu yana muhtardan çekiyor. Bu suyu borçtan dolayı elektrikler kesik olduğu için içiyoruz. Muhtar elektrik parasını yemiş. Onun için elektrik borcu da 400 bin TL’yi geçmiş ve 2016 yılından bu yanan bu işle uğraşıyoruz. Temiz su ihtiyacını 1 aydan bu yana buradan karşılıyoruz, küçük kuyulardan ya da marketlerden karşılıyoruz. Şuanda vatandaş çaresiz” dedi.

“Köyde yeni kuyu açılması için kaymakamlık tarafından çalışma başlatıldı”

Gelen şikâyetler üzerine Sandıklı Kaymakamlığı ise harekete geçip, olayla ilgili inceleme başlattı. Sandıklı Kaymakamlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçemiz Alamescit Köyü içme suyu kuyularına ait elektrik dağıtım şirketi tarafından tahakkuk edilen elektrik borçların ödenememesinden dolayı elektriklerin kesik olduğuna ilişkin olarak bilgiler üzerine kaymakamlığımızca köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, köy imamı ve İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz personellerinin katılımıyla sorunun çözümüne yönelik toplantı yapılmıştır. Alamescit Köyü muhtarlığına ait gelir-gider hesapları kaymakamlık makamınca görevlendirilen denetim elemanlarınca denetlenerek rapora bağlanmıştır. Yüksek elektrik borcu nedeniyle kesilen suyun tekrar köylünün hizmetine sunulabilmesinde için köy sınırları içerisindeki Oktur mevkiindeki kaynak suyunun kullanılmasına yönelik kimyasal analizi yaptırılmış ve içme suyuna uygun olduğuna yönelik rapor geçtiğimiz perşembe günü kaymakamlığımıza ulaşmıştır. Söz konusu suyun içme suyu şebekesine bağlanması için İl Özel İdaresi’ne resmi yazı yazılmış, hızlı bir şekilde işlem yapılması beklenmektedir. Ayrıca, İl Özel İdaresince gönderilen ödenek ile Köylere Hizmet götürme Birliğince yeni içme suyu kuyusu açılarak şebeke bağlantıları yapılmış, elektrik abonesi alınmak üzere köy muhtarlığına teslim edilmiştir. Elektrik dağıtım şirketi yetkililerince yapılan görüşmede tahakkuk eden elektrik faturalarının yapılandırılması konusunda köy muhtarlığınca gerekli müracaatlar yapılarak sorunun çözümü sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.