Elektrik tesisatında çıkan yangın evi küle çevirdi

Ankara’da elektrik tesisatının arızalanması sonucu çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 465. Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede elektrik tesisatı arızası sebebiyle yangın çıktı. Alevlere teslim olan evi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında kimsenin bulunmağı evin salonunda ağır hasar oluştu. Dumandan etkilenen 1 kişi ise ayakta tedavi edildi.