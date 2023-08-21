Elektrik var, su var, doğal gaz var ama yol yok

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki stabilize yollar, vatandaşları çileden çıkarttı. Vatandaşlar, turistik mahalle Yeniçiftlik’teki konutlarda elektrik, su ve doğal gaz olmasına rağmen yolları yapılmayan sokak ve caddeler bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul’un yanı başındaki Marmaraereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi’nde asfalt yapılmayan stabilize yollar, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yaz mevsiminde toz, kışın ise çamur derdi çektiklerini söyleyen vatandaşlar, çözüm bekliyor.

Bisikletle gezen çocuklar da muzdarip

Mahalle halkı; yaşlıların ve engelli çocukların bulunduğunu, bozuk yollarda bisiklet ve scooter kullanan çocukların zaman zaman düşme tehlikesi geçirdiğini ve rüzgarlı havalarda taşıtların geçmesiyle kalkan tozları yuttuklarını belirterek, bir an önce yollarının yapılmasını istedi.

Engelli çocuğuyla Yeniçiflik Erguvan 28. Sokak’ta oturan mahalle sakinlerinden Tülay Kocağa, "Dört senedir burada oturuyoruz. Bu tozdan bıktık, yola asfalt yapmadılar. Benim özel bir çocuğum var, bütün bu tozu bahçede yutuyor" ifadelerini kullandı.

"Biz bu evi çocuğumuz için aldık ama bütün tozu çocuğum yutuyor"

Üç kere belediyeyi aradığını belirten Kocağa, "Üç kere aradım belediyeyi, ’benim 2 yaşlım var, bir engellim var’ dedim, yol çok bozuk, ben dışarı çıkamıyorum. Hasta olsalar dışarı çıkamıyoruz. Yolun fotoğraflarını çekip attım ama kimse gelmedi. Biz bu evi çocuğumuz için aldık ama bütün tozu çocuğum yutuyor. Burada yol, asfalt olmadı her araba geçtiğinde toz çocuğumun ağzında, yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahallelerin altyapı hizmetini alamadığını ve zaman zaman evlerin şiddetli yağışlarda su bastığını söylen Yeniçiftlik Mahallesi Muhtarı Doğan Filiz, "Oraya su kanalı yapıp suyu aşağıya götürmelerini söylemiştim, buraya su, tarlalardan geliyor. Şurada bir evi su basmıştı. Alanımız çok geniş, zamanında hep imara açılmış. Sürekli imara açılmış ama düzensiz imara açılmış. Yani altyapısı yapılmamış, yolları yapılmamış, Marmaraereğlisi Belediyesine de söylüyoruz" dedi.

“Bin 500 kilometre yol yaptık”

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, göreve geldiğinden bugüne kadar bin 500 kilometre yol yaptıklarını söyledi. Ata, alt yapısı olan sokaklara öncelik vermek zorunda kaldıklarını dile getirdi.