Elektrik vererek balık avlayanlar suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde dereye elektrik vererek balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Demirköy ilçesi Balaban köyünde yapılan kontrolde dere içine elektrik akımı vererek balık avı yapan iki şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve alanda yapılan aramada; 1 adet akü, 1 adet balık avlamak için ağ sistemi ve 7 adet ölü alabalık ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Demirköy İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili olarak İlçe Tarım Müdürlüğünce şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.