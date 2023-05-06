Elektrikli bisiklete çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Çorlu ilçesinde elektrikli bisiklete çarparak kuryenin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü, olay yerinden firar etti.

Elektrikli bisiklete çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
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Çorlu ilçesinde elektrikli bisiklete çarparak kuryenin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü, olay yerinden firar etti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kıvançevler mevkii Fahri Korutürk Caddesi ile Memduh Şevket Esendal Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Memduh Şevket Esendal Caddesi üzerinde seyreden bir araç, Fahri Korutürk Caddesi’nden çıkan Musa A.’nın (21) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan sipariş elemanı Musa A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.