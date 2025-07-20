Elektrikli bisikletle ters yönde ilerlerken kameraya yakalandı

110 kara yolunda bir çocuk, elektrikli bisikletiyle ters yönde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elektrikli bisikletle ters yönde ilerlerken kameraya yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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110 kara yolunda bir çocuk, elektrikli bisikletiyle ters yönde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koruyucu ekipman kullanmadan yoğun trafikte ters istikamette seyreden çocuk, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınırken, benzer görüntülerin bölgede zaman zaman yaşandığı öğrenildi.

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Sürücüler, aileleri daha dikkatli olmaya, yetkilileri ise denetimleri artırmaya çağırdı.