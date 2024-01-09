Elektrikli otomobillerde yetkili servislerin önemi

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, " Elektrikli araçlar hassas otomobiller olduğu için aracı bilen usta müdahale etmeli. Dışarıdan takılan bir arıza tespit cihazı bile aracın yazılımını bozabilir" dedi.

Gelişen teknolojiyle birlikte otomotiv sektörü, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik elektrikli araçlara odaklandığını belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, ancak bu araçların bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken önemli faktörler bulunduğunu söyledi. Aras, “Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlardan farklı bir yapıya sahiptir. Bakım süreçlerinin uzmanlık gerektirmektedir. Elektrikli araçlar, hassas teknolojiler içermektedir ve özel bakım ihtiyaçları bulunur. Bu sebeple, aracın işleyişini en iyi bilen ve marka tarafından yetkilendirilmiş uzman ustaların müdahale etmesi büyük önem taşımaktadır. Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte servis ihtiyacı daha da arttı. Elektrikli araçlar hassas otomobiller olduğu için aracı bilen usta müdahale etmeli. Dışarıdan takılan bir arıza tespit cihazı bile aracın yazılımını bozabilir. Ayrıca, aracın beygir gücünü artırmak ve tüketimini düşürmek için yapılan orijinal dışı uygulamalar son derece tehlikeli çözümlere yol açabilir. Bu düşüncede en sağlıklı yöntem, yapılacak tüm işlemler için aracın yetkili servislere götürülmesidir. Elektrikli araçların sağlamış olduğu büyük avantajlar, satış adetlerinin her yıl yükselen bir trend ile artmasına; dolayısıyla elektrikli otomobiller için servis ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Bu durum da yetkili servislerin önemini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

Eğitim almamış ustaların elektrikli otomobillere yapacakları müdahaleler sonucu büyük sorunlara yol açabildiğinden bahseden Aras, “Yetkili servisler, marka tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak eğitilen uzman teknisyenleri bünyesinde bulundurur. Bu profesyoneller, elektrikli araçlarda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu en iyi şekilde tespit edip çözebilmek için gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Ayrıca, orijinal yedek parçaların kullanılması ve marka tarafından belirlenen bakım programlarının takip edilmesi, aracın uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar” şeklinde konuştu.

Aras, “Elektrikli araç kullanıcıları, sadece günlük kullanım ve şarj işlemleriyle değil, aynı zamanda düzenli bakımlarıyla da ilgilenmelidirler. Bu bakımların, güvenilir bir şekilde ve uzman ellerde gerçekleştirilmesi, aracın performansını ve dayanıklılığını artırmanın yanı sıra sürüş güvenliği açısından da kritik bir öneme sahiptir” dedi.