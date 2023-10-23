Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kuruluyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "1 Kasım itibariyle girilen ilanlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruluyor" dedi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin kurulmasıyla ilgili bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik doğrulama yapılabilmesi için bir portal görevi görecek. Bu portal vasıtasıyla e-Devlet üzerinden kimlik, unvan ve şirket yetkilisi doğrulaması yapılacak. EİDS portalının yazılımına ilişkin çalışmaların en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Buna göre de 1 Kasım itibariyle, ilan girişlerinde artık kimlik doğrulaması bağlamış olacak” dedi.

"2’nci adım yetki doğrulaması olacak"

Düzenlemenin 2 adımda gerçekleşmesinin planlandığını da ifade eden Özelmacıklı, “1 Kasım itibariyle ilanlar yayımlanmadan önce artık kimlik doğrulaması yapılmış olacak. İkinci adımda ise yetki doğrulaması çalışmaları başlayacak. Bu aşamada ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiği ilanı yayımlamadan önce doğrulanacak. Bunun için de yetki doğrulaması yapılmasına ilişkin gerekli entegrasyonlar ile ilan platformlarının kendi yazılım geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanması gerekecek” dedi.

İTO Sektör Toplantısı’nda değerlendirildi

Konuya ilişkin ayrıntıların bakanlık yetkileri tarafından, sektör temsilci ve paydaşları ile 20 Eylül tarihinde düzenlenen toplantıda aktarıldığını ileten Özelmacıklı, “21 nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi olarak düzenlenen “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği ve Yeni Dönem Yol Haritası” sektör toplantısı meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, ilan sahibinin kimliğinin doğrulanması, firma yetki kontrolü, sahte ilanların önlenmesi ve sektörde şeffaflığın artırılması konuları ele alındı. Düzenleme ile tüketici mağduriyetlerinin azaltılması ve ilanlardaki bilgi kirliliğinin de ortadan kaldırılması amaçlanıyor” dedi.

31 Ağustos düzenlemesi neler getirmişti

Özelmacıklı, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ile kamuoyu talep ve beklentilerinin karşılanması amacıyla bir yönetmelik değişikliğine gidilmişti. 31 Ağustos tarihinde yayımlanan bu düzenlemenin, 1 Kasım’da başlaması öngörüldü. Düzenleme ile internet ortamındaki ilanlara ilişkin olarak, ilan yayınlayan platformlara gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulanması şartı getirildi. Ayrıca, ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulama zorunluluğu bulunuyor” dedi.