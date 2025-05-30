Elektronik Sigaradan Nargileye: Bağımlılık Biçim Değiştiriyor, Zararları Sürüyor

Silivri Selimpaşa’da hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), tütün ve türevlerine karşı mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Merkezde görev yapan Klinik Psikolog Ahmet Çelik, tütün bağımlılığının güncel görünümünü değerlendirerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Çelik, “Bağımlılık artık sadece klasik sigarayla sınırlı değil; nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerle şekil değiştirerek yayılmaya devam ediyor,” dedi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de her üç kişiden biri tütün ürünü kullanıyor. Özellikle ortaokul çağındaki gençler arasında başlama yaşı 12’ye kadar düşmüş durumda. Her yıl yaklaşık 100.000 kişi tütüne bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu durumun sadece bireysel değil, toplumsal bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Çelik, profesyonel destek olmadan bağımlılığın ömür boyu sürebileceğini belirtti.

YEDAM’da sunulan hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Çelik, bireylere özel terapi planlarıyla davranışsal ve psikolojik destek sağlandığını aktardı. “Bırakmak isteyen herkesin süreci farklı işler. Önemli olan doğru zamanda doğru destekle ilerlemek,” diyen Çelik, tütün bırakma sürecinin kişisel motivasyonla şekillendiğini vurguladı.

Özellikle gençler arasında giderek artan elektronik sigara kullanımına dikkat çeken Çelik, meyve ve mentol aromalı bu ürünlerin masum gibi görünse de nikotin içerdiğini, bağımlılık riskinin klasik sigaradan farklı olmadığını söyledi. “Elektronik sigara ya da nargile de en az sigara kadar tehlikeli. Bu ürünler, bağımlılık zincirinin farklı halkalarıdır,” diyerek aileleri bilinçli olmaya davet etti.

Silivri Selimpaşa’daki YEDAM’da, bağımlılıkla mücadele etmek isteyen herkese uzman psikologlar tarafından bireysel destek sunuluyor. Destek almak isteyenler, Yeşilay’ın 115 Danışma Hattı üzerinden ya da doğrudan merkez aracılığıyla yardım talebinde bulunabiliyor.

