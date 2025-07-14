Elena Gracinda Santos, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi SK forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Elena Gracinda Santos, Fenerbahçe'de
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi SK forması giyen Elena Gracinda Santos’u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki ABD’li kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.