Eli & Da Cafe Silivri'de Hizmete Açıldı
İş insanı Merdan Deniz ve eşi İrina Deniz'in sahibi olduğu Eli & Da Cafe, Silivri'de faaliyete geçti. Yeni Mahalle Adil Öndül Caddesi No 3 (Rumeli Üniversitesi karşısı) adresinde hizmet veren kafe, zengin menüsü ve seçkin ortamıyla dikkat çekiyor.
Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Arif Kanık katılarak kurdele kesimini gerçekleştirdi. Gün boyu süren etkinlikte MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Aras Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Araz ve Cave Dreams Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Suade Sevdik de yer aldı.
Kafe, menüsündeki geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Dünyaca ünlü İtalyan kahve markası Lavazza’nın bayiliğini üstlenen Eli & Da Cafe’de; pasta, kahve, salata, makarna, hamburger, köfte, tavuk, tost ve sandviç gibi çeşitli ürünler sunuluyor. İşletme, lezzetli menüsü ve sıcak atmosferiyle Silivri halkını ağırlamaya hazır.