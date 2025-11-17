Eli traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eli traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Bilal Mahallesi’nde meydana geldi. Engin A. (45), traktörün hidrolik sistemini takarken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini sıkıştırdı. Eli parçalanan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.