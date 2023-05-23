Elif Çankaya, il birincisi oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Hürriyet İlkokulu öğrencisi Elif Çankaya, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Balıkesir il elemelerinde ’Q-Bitz Oyunu’nda il birinciliği elde etti.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Balıkesir İl Elemelerinden Bandırma’dan Hürriyet İlkokulu öğrencisi Elif Çankaya temsil etti. Yarışmada Elif Çankaya Q-Bitz Oyunu’nda il birincisi oldu.

10 Mayıs 2023 tarihinde Balıkesir ’in bütün ilçelerinin katılımıyla düzenlenen, Akıl ve Zeka oyunları il finallerinde Qbitz dalında Hürriyet İlkokulu 3/G sınıfı öğrencisi Elif Çankaya Balıkesir 1’si olarak, İlimizi temsilen Kayseri ’de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Q-Bitz oyununda il birincisi olan Elif Çankaya, 9-10-11 Haziran 2023 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finallerinde Balıkesir’i ve Bandırma’yı temsil edecek.