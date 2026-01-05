Elif'in hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Erdek'te Yukarıyapıcı Göletinde aracı ile birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal olayında, göle saplanan araç çıkartıldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Elif Kumal’ın kullandığı ve gölete giren araba balon yöntemi ile şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alındı. 16 ATB 289 plakalı Toyota marka araç vinç yardımı ile kıyıya alındı. 9 gündür her yerde aranan ve dün gece yeri tespit edilen aracın kıyıya alınması sonrasında üzerinde inceleme ve araştırmalar başlatıldı.

