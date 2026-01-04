Elif Kumal'ın cansız bedeni 8 metre derinlikteki aracının içinde bulundu

Balıkesir’de 8 gündür kayıp olarak aranan ve Yukarıyapıcı Göleti’nde 8 metre derinlikteki aracının içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın kesin ölüm sebebi, Adli Tıp raporunun ardından netlik kazanacak.

Kapıdağ’da bulunan Yukarıyapıcı Göleti’nde kıyıdan birkaç metre açıkta suya gömülmüş olarak bulunan aracın içinden Elif Kumal’ın (33) cenazesi bulundu. Jandarma dalgıç ekiplerince çıkartılan cenaze, Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sevgilisi E.G. ile kavga ettikten sonra kaybolan Elif Kumal’ın neden göl kenarına geldiği ve aracının nasıl göle düştüğü henüz bilinmezken, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kalan E.G.’nin, cenazenin bulunmasının ardından jandarma ekiplerine gittiği ve geceyi de orada geçireceği iddia edildi.

8 metre derinlikte bulundu

Öte yandan, Elif Kumal’a ait aracın 8 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos ile de mücadele edildi. Kumal’ın kesin ölüm sebebi Adli Tıp raporunun ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.