Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gölette yapılan çalışmalar neticesinde Kumal'ın cansız bedeni ekiplerce araçtan çıkartıldı.

Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’de 8 gündür kayıp olan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Gölette yapılan çalışmalar neticesinde Kumal’ın cansız bedeni ekiplerce araçtan çıkartıldı.

Balıkesir’de erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal’ın aracı, Yukarıyapıcı Göleti’nde bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kumal’ın cenazesi araçtan çıkartıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb