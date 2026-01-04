Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’de gölette ölü bulunan Elif Kumal’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Balıkesir’de erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal’ın (33) cansız bedeni, gölette aracının içinde bulunmuştu. Yukarıyapıcı Göleti’nde tespit edilen otomobilden çıkarılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.