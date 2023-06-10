Elinde Türk bayrağıyla 'Askere gideceğim' diyerek para dilenen duygu tacirinin oyunu ortaya çıktı

Kocaeli’de elinde Türk bayrağıyla "Askere gideceğim" diyerek para dilenen duygu tacirinin oyununu büyükşehir zabıtası ortaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı GBT kontrolünde şahsın askerliğini yaptığı ortaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere göz açtırmıyor. Bu çerçevede kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7/24 görev yapan büyükşehir zabıtası, İzmit ilçesi Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirdiği kontroller sırasında elinde Türk bayrağıyla "Askere gideceğim" diyerek vatandaşlardan para isteyen biriyle karşılaştı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişiyi emniyete ihbar etti. Polis ekiplerince şahsa yapılan GBT kontrolünde, şahsın askerliğini yaptığı ortaya çıktı.

Kocaeli’de ikamet etmediği de anlaşılan şahsın insan yoğunluğunu fırsat bilerek duygu sömürüsünde bulunduğu ve dilencilik yaptığı tespit edildi. Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılan duygu tacirinin üzerinden çıkan paraya el konularak idari para cezası da uygulandı. Büyükşehir zabıtası vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.