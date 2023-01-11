Elmabahçe Barajıyla ülke ekonomisine yıllık 34 milyon 500 bin TL katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik’teki Elmabahçe Barajıyla ülke ekonomisine yıllık 34 milyon 500 bin TL katkı sağlanması hedeflendiğini söyledi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik merkeze bağlı Elmabahçe köyündeki barajdaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Elmabahçe Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 6 bin 290 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını anlatan Balta, şunları belirtti;

"DSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Enjeksiyon ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandı. Dolu savak ve gövde dolgu imalatları devam etmekte olup, 475 bin metreküp gövde dolgusunun 415 bin metreküpü tamamlanarak temelden 31 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Kalan dolgu ve dolu savak imalatları, vana odası ve cebri boru imalatları tamamlanarak 2023 yılı içinde su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 39 metre ve su depolama kapasitesi 1,7 milyon metreküp olan Elmabahçe Barajının tamamlanması ile 2023 birim fiyatları ile dekar başına 5 bin 485 TL Gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 34 milyon 500 TL katkı sağlanması hedeflendi."