Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yenileme çalışmaları başladı

Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını inceleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, "Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcularımızın standartlarını Türkiye Güreş Federasyonu olarak yükseltmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu bir süredir çalışmaları devam etmekte olan Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Tesis içinde yapımı süren inşaatla ilgili incelemelerde bulunarak tesis personeliyle bir araya geldi. Başkan Eroğlu’na ziyaret ve incelemeleri sırasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Baştuğ ve Selim Akceylan da eşlik etti.

Başkan Eroğlu projeye ilişkin, “Bizim için önemli ve Tahaların, Rızaların, Yaseminlerin kamp yapıp, yetiştiği bir tesisti. Biz ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etmiş, Avrupa, dünya şampiyonu olmuş sporcularımızın standartlarını Türkiye Güreş Federasyonu olarak yükseltmek istiyoruz. Tesiste takdir edersiniz ki bakanlığımızın tesisi. Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü tesisin ihalesini yaptı, inşaatını bitirecek ve tekrar Türk güreşi için hizmete sunacak. Biz sportif başarımızı tesisleşmeye de yansıtmak istiyoruz ve tesis açısından fakir olan Türk güreşini zenginleştirmek için Türkiye Güreş Federasyonu ve yönetimi olarak çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra Keçiören’deki tesisimizin de ihalesi olacak. Paris Olimpiyat Oyunları öncesi bu tesislerimiz hizmete geçerse hem güreş ailemiz hem de sporcularımız rahat ve daha iyi bir ortamda olimpiyata hazırlanma imkânı bulacaklar” ifadelerini kullandı.