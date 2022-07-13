Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor

İlçedeki mahallelerin tamamına çeşitli sosyal alan ve hizmet binaları kazandıran Osmangazi Belediyesi’nin Elmasbahçeler Mahallesi’nde inşa ettiği sosyal gelişim merkezinde çalışmalar tamamlandı.

Yapım çalışmaları tamamlanan binayı gezerek incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeşil alanları, otoparkı, muhtarlık, sağlık merkezi ve OSMEK kurslarının düzenleneceği salonların bulunduğu merkezin, modern ve fonksiyonel yapısı ile mahalle sakinlerinin vakitlerini en verimli şekilde değerlendireceği güzel bir yer olduğunu söyledi. Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için bir biri ardına projeler geliştirip hizmete sunan Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sosyal Gelişim Merkezi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Toplam bin 400 metrekare alanda, 350 metrekare taban alanı üzerine iki kat olarak inşa edilen merkezin zemin katında sağlık ocağı, muhtarlık ve otopark, üst katında ise OSMEK kurslarının düzenleneceği derslikler bulunuyor.

Başkan Dündar, “Elmasbahçeler Mahallemiz, Bursa’mızın en eski mahallelerinden birisi. 3 yıl önce temelini attığımız hizmet binamızın inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Mahallemizin ihtiyacı olan sağlık ocağı, muhtarlık ve mahalle sakinlerimizin faydalanacağı OSMEK kurslarımızın düzenleneceği salonların yer aldığı hizmet binamız, modern ve fonksiyonel yapısı ile mahallemiz için bir sosyal gelişim merkezi oldu” dedi.

Yapımı tamamlanan merkeze, mahalleye 35 yıl muhtar olarak hizmet ettikten sonra yakın bir zamanda hayatını kaybeden Mustafa Pamukçu’nun adını verdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu hizmetin mahalleye kazandırılmasında Mustafa amcamızın büyük emeği var. Hasta olmasına rağmen temel atma törenine katılarak bizleri yalnız bırakmamıştı. Maalesef bu hizmetin tamamlandığını göremeden hayatını kaybetti. Bizler de onun adını yaşatmak için bu merkeze Elmasbahçeler Mahallesi Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi adını verdik. OSMEK kursları ile mahalledeki hanımların, gençlerin vakitlerini verimli şekilde değerlendireceği güzel bir yer oldu. Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Elmasbahçeler Mahalle Muhtarı Yaşar Gül de kısa sürede mahalleye kazandırılan hizmet merkezi için Başkan Dündar’a teşekkür etti.