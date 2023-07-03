İstanbulluların uğrak noktalarından olan ve havaların ısınmasıyla çok sayıda vatandaşı ağırlayan Elmasburnu Tabiat Parkı, 4 Temmuz itibariyle sezonu açmaya hazırlanıyor. 4 Temmuz’dan itibaren, yine önceki dönemlerde olduğu gibi haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak olan alanda, kadın ziyaretçilere sadece kadın personel hizmet veriyor olacak.

İstanbul’un gözde tatil adreslerinden olan Beykoz Riva’da bulunan Elmasburnu Tabiat Parkı 4 Temmuz’da sezonu açmaya hazırlanıyor. Sezon öncesinde de, özellikle 9 günlük bayram tatili sürecinde Elmasburnu Tabiat Parkında yoğunluk oluştu. Çok sayıda vatandaş, denize girmek veya piknik yapmak için Elmasburnu Tabiat Parkını tercih etti. Şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, Elmasburnu plajında yüzerek veya mesire alanında piknik yaparak tatilin ve denizin keyfini çıkardı.

4 gün kadınlara özel

Sezon öncesinde hem erkek hem kadın vatandaşları aynı anda ağırlayan Elmasburnu Tabiat Parkı 4 Temmuz’da sezonu açacak. Beykoz Belediyesi tarafından turizm yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırılan tabiat parkı, sezonu açtıktan sonra yine önceki dönemlerde olduğu gibi salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftanın 4 günü yalnızca kadınlara hizmet veriyor olacak. Haftanın dört günü kadınlara özel plaj, mavi ve yeşil koylara bakan nezih bir restoran ve büfe ziyaretçilerini ağırlarken, kadınlara özel günlerde tesislerde kadın personel hizmet veriyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise hem erkek hem kadın ziyaretçiler alandan ortak yararlanabiliyor.

Elmasburnu Tabiat Parkına gelerek yeşil mavi manzaraya karşı piknik yapmak isteyenler için doğal gazlı piknik ünitelerinin hazırlandığı alanda 9 bin m2’lik yürüyüş alanı ve 2 adet çocuk parkı da bulunuyor. Alanda aynı zamanda vatandaşların taşınması için golf araçlarıyla ring seferleri yapılıyor.

Elmasburnu Tabiat Parkına gelen Mustafa Orhan, “Yüzmeye geldik. Sonrasında da ‘bir de mangal yapalım’ dedik. Kız arkadaşımla geldim. O şimdi beni bekliyor. Çok güzel tesis yapmışlar, çok beğendik. Özellikle dışarıda mangal yapmaktansa burada böyle bir tesis olması çok güzel. İlk defa geliyorum, yine geleceğim, iki hafta sonra tekrar gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Beykoz Belediyesine ait plajların işletmesinden sorumlu Ayşegül Şeyihoğlu, “Elmasburnu Tabiat Parkı plaj ve mesire alanı olarak vatandaşımızın yoğun ilgisini çekmekte. 4 Temmuz itibariyle kadınlar gününü açacağız. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma kadınlar günüdür. Diğer günlerde ise karma olarak hizmet vermekteyiz. Kadınlar günü olduğunda alandaki tüm personellerimiz kadınlardan oluşuyor. Vatandaşlarımız için alan içerisinde mangal pişirme üniteleri, çocuklarımız için oyun park alanları, büfelerimiz, güzel menüsü ile restoranımız bulunmaktadır. Oturma alanlarında ise kamelyalarımız ücretsiz olarak piknik masaları ve localar bulunmakta. Beykoz Belediyesinin Riva bölgesinde Riva Merkez plajı, Elmasburnu Tabiat Parkı ve 2’inci koy olarak 3 adet plajları bulunuyor. 2’inci koy ise 2023 yılında açtığımız yeni bir mekandır” dedi.