Elmira Yasin, bronz madalyanın sahibi oldu

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 73 kilogramda mücadele eden Elmira Yasin, Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Elmira Yasin, bronz madalyanın sahibi oldu
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EditörEditör
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U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 73 kilogramda mücadele eden Elmira Yasin, Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva’yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nın dördüncü günü final müsabakaları ile tamamlandı. Kadınlarda 43-49-57-65-73 kilogramda sporcular mücadele etti.

73 kilogramda mücadele eden Elmira Yasin, bronz madalya müsabakasında Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva ile karşılaştı. Üstün bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı sporcu, rakibini 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.