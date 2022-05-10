Elon Musk, Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracak

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varan Elon Musk, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.05.2022 21:25
  • Güncelleme: 10.05.2022 23:24
Elon Musk, Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracak
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varan SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Financial Times Otomobilin Geleceği Konferansı’nda yaptığı açıklamada, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

Twitter’ın getirdiği yasak ile Trump’ı susturamadığını aksine sağ ideolojideki insanlar arasındaki görüşlerini güçlendirdiğini ifade eden Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Musk, “Kalıcı yasaklar son derece nadir olmalı ve gerçekten bot, dolandırıcılık ve spam hesaplar için uygulanmalı. Donald Trump’ı yasaklamanın doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, “Kalıcı yasağı geri alırdım. Henüz Twitter’ın sahibi değilim. Yani bu kesinlikle olacak bir şey değil, çünkü ya Twitter’ın sahibi olamazsam?” dedi.

Twitter’da 80 milyondan fazla takipçisi bulunan Trump, ABD’de 6 Ocak’ta destekçileri tarafından düzenlenen kanlı Kongre baskını sonrası ”şiddeti daha fazla kışkırtma riski” gerekçesiyle Twitter hesabı kalıcı olarak kapatılmıştı.

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

2
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

4
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

5
Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

6
Aydın, Statü kurbanı olduk

Aydın, Statü kurbanı olduk

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti