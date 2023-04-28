Elvin Ceren Bali, Türkiye Şampiyonu oldu

Silivrili Elvin Ceren Bali, katıldığı Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Elvin Ceren Bali, Türkiye Şampiyonu oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

59 ilden 3.500'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasından başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Silivri Karate Spor Kulübü sporcularından Elvin Ceren Bali, 2012, 36 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Kulüp Başkanı Serkan Tekgül sporcusunu ve ailesini tebrik etti.