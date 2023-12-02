Elvis Presley'in evinde çekilen ilk klipte Türk imzası

Efsane sanatçı Elvis Presley’in evinde ilk klip, Türk yapımcı tarafından çekildi. Klipte Elvis Presley’in eşi Priscilla Ann Presley de rol aldı.

Türk yapımcı Ramiz Özbay, Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında gerçekleştirdiği yeni projesinde, Presley’in evi Graceland’da çekim yapan ilk kişi oldu. Özbay, “Daha önce çekilen bir Elvis filmi yapıldı ve 2022’de Oscar’a adaydı, fakat alamadı. ‘Priscilla’ filmi de yapıldı, 4 Kasım’da da vizyona girdi. Ancak bizim projemizin en önemli özelliği Elvis Presley’in yaşadığı evde çekilen ilk proje olması. Bu zamana kadar hiçbir klipte ya da filmde bu evden görüntüler yer almamış. Bunu ilk gerçekleştiren biziz. Klipte gördüğünüz her şey orijinal. Elvis’in arabaları, uçakları, motorları, kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarları ve evinin birçok köşesini klibe yansıttık. Bütün klibi de Prescilla’nın imzaladığı Elvis’in iki gitarıyla çektim” dedi.