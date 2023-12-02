Emanetçi Tiyatro kahkahaya boğdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür etkinlikleri çerçevesinde SGM’de sahnede ağırladığı “Emanetçi Tiyatro” ekibi öğretici bir komediyle salonu kahkahaya boğdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden renkli programlarla geçen Kasım Ayı Kültür Takvimi keyifli bir tiyatro sahnesiyle son buldu. Emanetçi Tiyatro kadrosu, Sosyal Gelişim Merkezi’nin salonunda katılımcıları kahkahaya boğdu. Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği oyun, ‘emanet’ kavramının önemine vurgu yaptı. Güvenilir bir insan olmayı ve emanete verilen değeri konu alan etkinlik, izleyenler için unutulmaz bir hatıra oldu.

Katılımcılar renkli kıyafetleriyle oyuncuları bol bol fotoğraf çekti ve eski zamanlara ait giyim tarzlarıyla dikkat çeken ekip, Sakarya’ya adeta neşe getirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, tüm vatandaşları Aralık ayı için hazırlanan birbirinden güzel etkinliklere davet etti. Yeni takvimin detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek.