Emek Mahallesi'ne kapalı pazar yapıldı

Darıca Emek Mahallesi’nde açılacak olan kapalı pazar projesi için esnaf ve vatandaşlar gün sayıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın söz verdiği bir proje daha tamamlandı. Emek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kapalı pazar, açılış için gün sayarken, vatandaşlar huzurlu ve modern ortamda alışveriş ortamına kavuşacak. Pazar günü son kez kurulan semt pazarı, önümüzdeki hafta sonu kapalı pazarda tezgah açacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız ile Emek Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafıyla sohbet etti. Pazarın son kez kurulduğunu ve önümüzdeki hafta kapalı pazara taşınacağını müjdeleyen Başkan Bıyık, söz verdikleri projeyi daha tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edildi"

Emek Mahallesi kapalı pazar inşaatının tamamlandığını ve önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Başkan Bıyık, "Hemşerilerimizin rahat ve hijyenik ortamda alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayacak Emek Mahallesi kapalı pazar yeri projesinde çalışmaları tamamladık. Kapalı pazar projemizin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizde birçok sorunu da aynı anda çözmüş olacağız. 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz kapalı pazarda 2 bin 600 metrekare alanda otopark da yaparak mahallemizdeki otopark sorununa da çözüm üreteceğiz. Aynı zamanda 600 metrekare alanda KİGEM binası inşa edildi. 7 sınıflı KİGEM ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve eğitim merkezimizi de buraya taşıyacağız. Ayrıca Kurban Bayramlarında modern kesimhane olarak hizmet verecek kapalı pazar projemiz tam anlamıyla çok amaçlı olarak hizmet verecek" dedi.