Emekli eğitim neferlerine 'Hizmet Şeref Belgesi'

Altıeylül Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müşterek düzenlediği, milli eğitim alanında ülkemizde uzun yıllar boyunca hizmet eden ve 2023 yılı itibariyle emekliliğe ayrılan öğretmenlere ‘Hizmet Şeref Belgesi’ programı düzenlendi.

Ev sahipliğini Altıeylül Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Meclis Toplantı Solununda gerçekleştirildi. Etkinliğe Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Hasan Avcı, Milli Eğitim İlçe Müdürü Çetin Keren ve emekliğe ayrılan öğretmenler katıldı.

Müdür Keren: Öğrencileri hayata topluma hazırlıyoruz

Sertifika ve hediye takdimi öncesi konuşan Milli Eğitim İlçe Müdürü Çetin Keren, “Öncelikle salonu dolduran ve ülkemize uzun süre hizmet etmiş olan sevgili öğretmenlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyor ve geçmiş 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Yıllarca hizmet ettiniz, değişik kurumlarda görev aldınız. Ülkemize değer katacak öğrenciler yetiştirdiniz. İnsan kaynağının en iyi şekilde yetiştirmek ve bunun sorumluluğunu bilerek görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten insan yetiştirmek büyük sorumluluk isteyen bir görev ve bu görevi siz öğretmenlerimiz layıkıyla yerine getirdiniz. Her türlü çalışmada etkinliklerde öğrencilerimize ne gibi faydalarımız olur diye çalışmalarımızı yapıyoruz. Öğrencileri hayata topluma hazırlıyoruz. Ben bundan sonraki emeklilik yaşantınızda mutluluklar diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Başkan Avcı: Ulvi bir mesleği icra ediyorsunuz

’Hizmet Şeref Belgesi’ töreninde konuşan Başkan Hasan Avcı, "Eğitim-öğretim hayatında öğrenci yetiştirerek ülkemize bilinçli bireyler kazandıran öğretmenlerimizin geçmiş 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Başkan Avcı, “Belediyemize bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde bir araya geldik. Toplantı salonumuzun ilk konuğu olduğunuz için de büyük mutluluk duydum. Sizler ulvi bir meslek icra ediyorsunuz. Öğretmenlerimiz eğitim öğretim hayatında 35-40 yıl gibi uzun yıllar boyunca çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için sabırla eğitim verdiniz. Ben yaptığınız bu emeklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz ülkemizin değişik şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde öğrenciler yetiştirdiniz. Bizlerde Altıeylül Belediyesi olarak sizleri selamlıyor bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Bilgin: Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum

Kaymakam Turgay Hasan Bilgin’de ‘Hizmet Şeref Belgesi’ programında emekliliğe ayrılmış olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Kaymakam Bilgin, “Emekliye ayrılan öğretmenlerimize Hizmet Şeref Belgesi vermiş bulunmaktayız. Devletimize milletimize hizmet etmiş öğretmenlerimizle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Üzerimizde emeği olan anne ve babalarımızdan sonra bizlere değer veren öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle emekliliğe ayrılan öğretmenlerimize hayatlarında sağlık ve güzellikler diliyorum” dedi.