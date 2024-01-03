Emekli eğitimci emek emek çizdiği eserleri deprem bölgesi ve Filistin için satışa çıkardı

Kocaeli’de 71 yaşındaki emekli eğitimci Seyfettin Karamızrak, çizdiği resimleri sergiliyor. Sergiden elde edilecek gelir ise deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve Filistin’e bağışlanacak.

Kocaeli’de yaşayan 71 yaşındaki emekli eğitimci Seyfettin Karamızrak, 50 yılı aşkın süredir sanatla ilgileniyor. Karamızrak, mesleği sırasında da, emekli olduktan sonra da resim çizme sevdasından asla vazgeçmedi. Yıllardır yüzlerce resim çizen Karamızrak, en son "Esintiler" adlı 30’uncu kişisel sergisini, eski gar binası sanat galerisinde açtı. Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen sergi yoğun katılımla açıldı. 38 eserin sergilendiği etkinlikte satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, bir kısmı ise Filistin’e bağışlanacak.

"Esintiler" adlı resim sergisi, 6 Ocak tarihline kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.