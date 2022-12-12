Emekli hemşire hastaların hayatlarından aldığı ilham ile yüzlerce şiir yazdı

Bursa’da bir hemşire, hastaların hayatlarından aldığı ilham ile yüzlerce şiir yazdı.

Uzun yıllar çeşitli devlet hastanelerinde hemşire olarak çalıştıktan sonra 2013 yılında emekli olan Selma Kastalmış, Bursa’da kendi sağlık kabinini açarak hizmet vermeye başladı. Şiire çok meraklı olan hemşire burada bir yandan hastalarına sağlık hizmeti verirken, onların hayatlarından aldığı ilham ile şiirler yazmaya başladı.

Hasta geldiği zaman onlara hizmet veren Kastalmış, boş zamanlarında da şiirler yazdı. Kadın hemşire bu zamana kadar yüzün üzerinde şiir yazarken, yazdığı bu şiirlerle katıldığı yarışmalarda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Şiiri çok seven hemşire ileride bir şiir kitabı çıkartmayı hedefliyor.

Selma Kastalmış, "Şiir benim hayatımın bir parçası, uzun yıllar çeşitli devlet hastanelerinde hemşirelik yaptım. 2013 yılında emekli olduktan sonra sağlık kabinimi açtım. Burada vatandaşlara sağlık hizmeti veriyorum. Burada hem sağlık hizmeti verip boş zamanlarımda şiir yazıyorum. Bu zamana kadar yüzün üzerinde şiir yazdım. Yazdığım şiirlerle katıldığım yarışmalarda Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bundan sonraki hedefim bir şiir kitabı çıkartmak" dedi.