Emekli Kıdemli Başçavuş Akpil hayatını kaybetti

Emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Emekli Kıdemli Başçavuş Akpil hayatını kaybetti
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Emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Atatürk Mahallesi Ömer Çavuş Sokak’ta ikamet eden 82 yaşındaki emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil solunum yetmezliği sebebiyle vefat etti. Zeki Akpil’in cenazesi ikindi namazına müteakip Yüzbaşılar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.

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