Emekli Komutanlar Ören'de buluştu

Burhaniye ilçesi, emekli komutanları ağırladı. 1980 yılında Kara Harp Okulunu bitiren komutanlar, Ören’de bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Burhaniye Askerlik Şubesi eski başkanı Emekli Binbaşı Şükrü Baykal’ın organize ettiği yemekte bir araya gelen devre arkadaşları emekli subaylar eşleriyle birlikte Ören’de buluştu. Yıllar sonra bir araya gelen emekli subaylar unutulmaz bir gün yaşarken, Emekli Binbaşı Şükrü Baykal’a teşekkür etti. Okul arkadaşları ile buluşmaktan mutlu olduğunu anlatan Şükrü Baykal, “Bizler 1976 yılında Kuleli Askeri Lisesinden ve 1980 yılında Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra ülkemizin farklı yerlerinde görev yaptık ve emekli olduk. Bizler çocuk yaşımızdan itibaren Cumhuriyet ve Atatürkçülük ruhuyla yetiştik. Bu gün de, Körfeze yerleşen arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Hep birlikte güzel bir gün yaşadık. İnşallah, bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Komutanlar gecenin sonunda ise hep birlikte Harbiye ve İzmir Marşını söyledi.