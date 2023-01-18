Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı toprağa verildi

‘Tamburalı Paşa’ lakaplı emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın cenazesi askeri törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Törene katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kundakçı ile Şırnak’taki bir anısını anlatarak, “Roket hücumu oldu, tüyü bile kıpırdamadı” dedi.

Geçtiğimiz gün 85 yaşında hayatını kaybeden Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın cenazesi Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na getirildi. ‘Tamburalı Paşa’ lakabı ve Kıbrıs’ta verdiği emirle bilinen Hasan Kundakçı için burada askeri tören düzenlendi. Törene, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kundakçı’nın ailesi, askeri erkan ve çok sayıda seveni de katıldı. Kundakçı ile yıllarca müşterek çalışmaları olduğunu söyleyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, son derece cesur, sağlıklı düşünen ve işbirliğine açık bir insan olduğunu ifade etti.

“Roket hücumu oldu, tüyü bile kıpırdamadı”

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın defin törenine gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Çok muhterem, çok görevşinas, cesur, kahraman biriydi. Bizle yani emniyetçilerle de fevkalade iyi ilişkileri vardı. Ben İstanbul Emniyet Müdür Muaviniyken kendisi 3’üncü Kolordu Kurmay Başkanıydı. O zamandan yakınlığımız vardır. Emniyet Genel Müdürü olduğumda da Diyarbakır’da asayiş komutanıydı. Yıllarca beraber müşterek fevkalade önemli bir mesai, beraberliğimiz oldu. O dönemde bölge valimiz Ünal Bey, ben ve kendileri üçlü bir işbirliği içinde fevkalade önemli hizmetleri başarmaya gayret ettik. Allah’a çok şükür önemli ölçüde de başarılı sonuçlar alarak ayrılmayı Allah nasip etti. Kıbrıs’ta da hepimizin aklında olan, direkten bayrak indirme teşebbüsüne karşı cesaretle karar verip, ‘Bayrak indirten bir komutan olmaktansa bayrak indirtmeyen, yurt dışına gitmeyen bir komutan olmak daha iyidir’ diyebilecek hepimizin hafızalarını kazınacak sözü de kaydetmiştir. Çok fazla var tabii. Şırnak civarından geliyorduk, Beytüşşebap-Şırnak arasında. Bir roket hücumu söz konusu oldu. Hiç tüyü bile kıpırdamadı yani. Onu görünce hepimiz rahatladık tabii. Fevkalade cesaretlidir. Böyle sağlıklı düşünen, fevkalade işbirliğine açık, kararlı bir insanla işbirliği yapmak başarıyı kendiliğinden getiriyordu. O bakımdan fevkalade üzgünüm ama yani hayatın gerçekleri bunlar. Allah’ın verdiği ömür kadar hepimizin ömrü. Nasip bugüne kadar böyleymiş. Allah rahmet etsin” dedi.

Kıbrıs’ta verdiği emirle hafızalara kazınan ve ‘Tamburalı Paşa’ lakabıyla anılan Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın naaşı dualarla toprağa verildi.