Emekli öğretmen çifti sevindiren kapı sesi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl emekli öğretmen çift ile bir araya geldi.

Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, emekli öğretmen Saadet Yıldız ve Mehmet Yıldız çiftinin kapısını çalarak Öğretmenler Günü’nü kutladı. Yıldız çifti Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’e bu kutlamalarından dolayı teşekkür etti. Öğretmenlerin baş tacı olduğunu belirten Vali Aygöl, "Öğretmenlerimizin tecrübelerine ve birikimlerine her zaman ihtiyacımız var. Bizlerin baş tacı ve ışığı tutan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Rabbim sizlere hayırlı ve uzun ömürler versin’’ ifadelerini kullandı.