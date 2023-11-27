Çanakkale’de emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Bayatlar köyünde önceki gece saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Bayatlar köyünde ikamet eden emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak’ın evinin bahçesine gelen eski kayınbiraderi aynı köyde ikamet eden Basri Yılmaz ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine, Halil İbrahim Bayrak av tüfeği ile eski kayınbiraderi Basri Yılmaz’a ateş etti. Yılmaz, Olay yerinde hayatını kaybetti.

Halil İbrahim Bayrak, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, Basri Yılmaz’ın cenazesi savcılık tarafından otopsi yapılması için Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.