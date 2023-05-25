Emekli öğretmenin kamyonun altında kaldığı anlar kamerada

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı emekli öğretmen yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8012. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. idaresindeki 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada emekli öğretmen Hasan A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan Hasan A., ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Hasan A., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Emekli öğretmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan kamyonetin Hasan A.’ya çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen vatandaşı gören çevredeki vatandaşların panik halinde yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.